Venerdì di sciopero contro la legge di Bilancio | a Bergamo la sanità incrocia le braccia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023). . Nel giorno della mobilitazione di Cgil e Uilunadiche considerano “sbagliata e pensata non nell’interesse del Paese”, in tanti hannoto leanche nella provincia di. La mobilitazione nazionale era proclamata per i lavoratori di scuola,, pubblico impiego, RSA, cooperative sociali, trasporti, poste, appalti (di vigilanza, pulizie e multiservizi, ristorazione collettiva, ad esempio di ospedali e scuole). Per partecipare al presidio tenuto a Milano, dasono confluiti di fronte al Palazzo di Regione Lombardia circa 180 tra lavoratori e sindacalisti. Per alcuni luoghi di lavoro sono disponibili i primi dati relativi all’adesione allo. Li ...