Valentino Rossi | la decisione è scioccante | tifosi increduli

Motori - il ritorno di Valentino Rossi : gioia per i fan - quando sarà in pista il Dottore

Max Biaggi : “Metà del mio cuore è ancora con Eleonora Pedron. Valentino Rossi? Non siamo amici”

Volandri : 'L'Italia ha un grande gruppo. Sinner come Tomba e Valentino Rossi'

Storicamente, nel corso della storia del Gran Premio del Qatar, i piloti che hanno festeggiato più vittorie sono statie Stoner . Le parole di Bagnaia. Pecco Bagnaia potrebbe ...

Moto2 Gp Qatar Prove 1 - Fermin Aldeguer ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della classe Moto2, in programma a Lusail. Il pilota della ...Il 22enne di Sesto Pusteria ha risposto in conferenza stampa in merito a coloro che lo hanno paragonato ai due fuoriclasse dello sport italiano ...