Uscire dalla Via della seta non basta | soprattutto in Italia

(Di venerdì 17 novembre 2023) La postura internazionale dell’, compromessa quattro anni fa con l’ufficiale ingresso del nostro paese nel grande progetto strategico cineseVia, viene considerata una questione ormai risolta sia dal dipartimento di stato americano sia dai partner dei paesi Nato, spiegano due diverse fonti diplomatiche al Foglio. Il memorandum è considerato “clinicamente morto” più o meno da tutti, e anche se il governo Meloni sta cercando un’uscita soft per non irritare Pechino, l’etichetta “Via” ufficialmente non pone più una minaccia all’immagine dell’– che va tutelatain vistapresidenza di turnona del G7, che inizia il primo gennaio del 2024, cioè tra un mese e ...