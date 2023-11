Usatele come impacco una o due volte la settimana La vostra pelle vi ringrazierà!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sul fronte beauty, ogni continente ha le sue routine e tradizioni: basti pensare alle maschere viso in barattolo, un gesto intramontabile, quasi scontato per gli occidentali, meno per gli asiatici che da anni ormai preferiscono le sheet mask in tessuto o biocellulosa. Le differenze non sono poi molte, almeno pensando all’efficacia. Si tratta più che altro di gestualità differenti. Eppure le prime risultano più multitasking. Ecco perché. Maschera alla luce led, l’ultimo segreto di bellezza delle star ...