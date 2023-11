Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 17 11 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Per carità, ci sta che nemmeno Alessio Pili Stella sia scevro da colpe, che anche alcuni suoi comportamenti non siano del tutto coerenti (come quelle frecciatine passivo aggressive quando vede arrivare sul cellulare di Claudia Lenti dei messaggini da “tanti” quando poi è il primo che dà a lei dell’oppressiva se manco con le sue amiche storiche gli permette più di uscire) e che tutto ‘sto interesse a lasciare il programma con lei non l’abbia neppure lui. Però Claudia è davvero ALLUCINANTE, regà. E per un sacco di ragioni tra l’altro. Perché a quella combo di voceterribilmenteurticante e atteggiamentodastogranca**opuressendonoiosamenteordinaria già di per sé sufficientemente devastante si sono aggiunti settimana dopo settimana degli atteggiamenti che denotano un livello di tossicità, poca limpidezza e – non ultimo – fame di visibilità che ve prego. Rassicuratemi, ...