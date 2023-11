Uomini e Donne | ex tronista scelta da Enrico Ruggeri per un nuovo show su Rai 2

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel pomeriggio di oggi l’exdiFlora Canto è stato ospite di Caterina Balivo nel programma La volta buona, e tra le varie cose ha spoilerato che a breve prenderà parte a unsu Rai 2. Prima però Flora ha rivelato quali sono stati i migliori anni per lei e come ha conosciuto il maritoBrignano: I migliori anni per me sono quelli di adesso. Ho avuto una bella infanzia, ma adesso sono i migliori anni perchè sono molto consapevole. Ogni giorno ringrazio Dio per quello che ho, i miei figli e mio marito. E ancora: Mio marito mi porta su, perchè mi ha saputa prendere e corteggiare a modo suo. A te arrivavano fiori a me invece mandarini, castagne. Ho conosciuto mio marito facendo un provino e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Io ho dovuto ...