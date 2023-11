Unwanted | Ostaggi del mare | anticipazioni quinto e sesto episodio con Marco Bocci

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ladeldidel, la nuova miniserie Sky Original con, Jessica Schwartz e Dada Bozela, in onda su Sky e Now Lasciata alle loro spalle una realtà difficile e violenta è ora di combattere per ottenere finalmente una condizione migliore e la nave Orizzonte è l’unica possibilità che hanno i migranti al centro della storia raccontata dalla nuova serie Sky Originaldel. Quando non si ha più niente da perdere, non esiste la paura di tentare il tutto per tutto. Dal 17 novembre disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i due nuovi episodi (e ...