Unrwa e Hamas Storia di un legame controverso e inevitabile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) È attiva da quasi 75 anni, nella Striscia di Gaza operano 13mila operatori. In tutta ladell’Onu nessuno ha pagato un prezzo in termini di vite umane così alto come l’Agenzia per i rifugiati palestinesi dal 7 ottobre a oggi. Eppure finisce sul banco degli imputati per i legami con i terroristi e alcune accuse non sono infondate. Ahron Bregman (King's college) a Huffpost: "Gaza è come una pentola a pressione. E il suo unico coperchio è l’