Uno show lasciato in “mutande”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non mi capacito della scelta di concedere il titolo Statunitense a Logan Paul in Arabia. E questo scetticismo non è dovuto alle capacità del wrestler, ma alla sua scarsa presenza agli. Se ormai è diventata abitudine ricorrente quella di avere part-timer nella Compagnia, in un momento come questo però risulta fortemente deleterio. Lo è ancor di più quando sono due part-timer a detenere I titoli massimi di un evento. Ciò lascia gli altri atleti a rigirarsi i pollici, e i writers a fare miracoli di inventiva per tenere i telespettatori incollati allo schermo. Con i titoli tag team difesi in pianta stabile a Raw, quello WWE nelle mani del latitante Roman Reigns e quello U.S alla vita di un uomo impegnato più a pubblicizzare se stesso che ad esibirsi sul ring, lodi Smackdown è rimasto privo di titoli maschili da contendersi. Questo nuoce ...