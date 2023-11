Università | bando nuove residenze | finanziati i progetti della Regione Campania

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sono stati ammessi a finanziamento tutti gli ottopresentati dallain riferimento alministeriale per il miglioramento dell’offerta di servizi residenziali universitari dello scorso 6 novembre. Di questi, sei sono statinella prima fase e due sono stati ammessi con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse. Questo rilevante risultato è frutto di un’azione sinergica avviata nel 2022 dallacon lecampane e l’Azienda per il Diritto allo Studio (ADISURC) per definire una strategia coordinata orientata al superamento del divario che separa il Mezzogiorno dal resto del Paese nel campo dell’offerta dei servizi abitativi universitari. I sei...