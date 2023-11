Una bella Italia sconfigge la Macedonia del Nord

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella frenetica atmosfera dello Stadio Olimpico di Roma, l’ha messo in mostra una prestazione di alto calibro nella nona giornata del Gruppo C di qualificazione agli Europei,ndo ladelcon un convincente 5-2. Il match, che è stato diretto dall’arbitro tedesco Zwayer, ha visto gli azzurri dominare fin dall’inizio, con una doppietta di un ispirato Chiesa e una rete di Darmian che hanno fissato il risultato a 3-0 al termine del primo tempo. Nonostante un altro rigore sbagliato da Jorginho, gli uomini di Spalletti non hanno mai perso il controllo del gioco. Ladel, che ha visto il suo allenatore Milevski costretto a cambiare formazione nel tentativo di riaprire la partita, ha accorciato le distanze grazie a una doppietta di Atanasov. ...