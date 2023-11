Un posto al sole anticipazioni settimana 20-24 novembre

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 novembre 2023) . Lara avverte il pericolo! La soap opera Unalsi prepara a regalare unaintensa, densa di colpi di scena e intrighi. Dal 20 al 242023 su Rai 3, alle 20.50, gli spettatori saranno coinvolti in una serie di avvenimenti che promettono emozioni e suspense. . Lara avverte il pericolo! Lunedì 202023 Nella prima puntata della, Rossella e Riccardo dovranno affrontare una dura lite sul lavoro, con una misteriosa donna che farà il suo ingresso al Vulcano, catturando l’attenzione di tutti. Nel frattempo, Marina e Roberto attendono ansiosi il rilascio di Lara, pronti a mettere in atto la loro trappola. Alberto, con i suoi piani contro Clara, intensifica la sua vendetta, mentre Rosa si rivelerà una preziosa amica per la Curcio nei ...