Un posto al sole | anticipazioni 20 novembre | Rossella e Riccardo ai ferri corti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lunedì 202023, su Rai Tre, Unalandrà in onda con una nuova puntata. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Lein merito al nuovo appuntamento rivelano cheavranno un battibecco piuttosto acceso, che li porterà a prendere le distanze l’uno dall’altra. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla nuova puntata di Unal. Unal20Nella messa in onda di Unal, in programma lunedì 202023,avranno una discussione, che lo porterà ad andare uno contro l’altro. ...