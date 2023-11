Un posto al sole | anticipazioni 17 novembre | Alberto nota Clara in compagnia di Eduardo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 novembre 2023) Venerdì 172023, su Rai Tre, andrà in onda un nuovo imperdibile episodio della celebre soap Unal. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Gli spoiler fanno sapere che Roberto e Marina cercheranno di mettere Lara in cattiva luce con le altre detenute, con la complicità di Gabriella Sebillo, che almeno in un primo momento sembrerà dare i suoi frutti. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla nuova puntata di Unal. Unal17Nella messa in onda di Unal, in programma venerdì 172023, Roberto e Marina cercherà di mettere Lara in cattiva luce con il resto delle detenute....