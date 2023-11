Un memorabile viaggio nella Città Eterna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma è la capitale d'Italia e una dellepiù antiche e affascinanti del mondo. La sua storia millenaria risale all'antica Roma, ed è caratterizzata da monumenti straordinari, come il Colosseo, il Pantheon e il Foro Romano. Questaè un crocevia di cultura, arte e storia, con una vivace atmosfera, una cucina deliziosa e un patrimonio culturale straordinario. Un luogo unico che attrae visitatori da tutto il mondo per esplorare le sue meraviglie storiche e artistiche. Nel cuore di una dellepiù rinomate del mondo, troviamo il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, che si erge come un sontuoso resort che incarna l'eccellenza e i valori del brand Waldorf Astoria. Ogni soggiorno a Roma diventa un'esperienza straordinaria grazie a questo luogo inimitabile. L'ampio parco del Rome Cavalieri, esteso su oltre 6 ettari di verde ...