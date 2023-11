Un corso di difesa personale al femminile | l’iniziativa ad Atripalda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di, tramite l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia annuncia una nuova collaborazione con l’accademia del Taekwondo del maestro Gianluca D’Alessandro. In particolare, prenderà vita ungratuito dialche si svolgerà presso l’accademia che si trova in Via Madre Teresa di Calcutta, 25. Questa iniziativa nasce con il preciso intento di fornire a tutte le ragazze partecipanti le nozioni base delle tecniche della. Il, che sarà articolato in prove pratiche e teoriche, favorirà una migliore gestione della paura e del panico in caso di aggressione fisica, un fenomeno questo di cui le donne, purtroppo, sono sempre più ...