Un anno di Governo Meloni | Lega in piazza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndi Govenro, questo weekend torna inlaper Salvini Premier. Il 18 e il 19 novembre, sabato e domenica, nelle cinque province della Campania verrallestiti i gazebo per la distribuzione del materiale informativo sulle attività del, dove laè protagonista. Parteciperi parlamentari, i dirigenti e i coordinatori provinciali che, per l’occasione, incontreri cittadini che potrcosì segnalare e discutere delle problematiche dei territori e avanzare proposte e soluzioni. È la prima iniziativa regionale che segna l’esordio ufficiale del nuovo commissario regionale, senatore Claudio Durigon, che si recherà in visita presso alcuni gazebo per incontrare militanti e ...