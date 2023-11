Un altro weekend di bel tempo | venerdì si toccano anche i 17 gradi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e sul nord Africa costringe le perturbazioni atlantiche a muoversi ad alte latitudini o al più ad interessare i versanti esteri della catena alpina. Nei prossimi giorni ci attendono quindi condizioni meteo in prevalenza soleggiate con assenza di precipitazioni significative e temperature leggermente al di sopra della media del periodo. Le previsioni dela cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.17 novembre 2023Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo nuvoloso con possibili deboli nevicate (quota neve dai 1.200 metri in su), sui rilievi Prealpini e l’alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso e sulla medio-bassa pianura possibili nebbiefitte. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse ma ...