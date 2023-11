Ultim’ora Totti | la svolta ora è vicina | novità clamorosa

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo la pace fatta all’ospedale Bambino Gesù di Roma tra Spalletti e Francesco, per l’ex capitano della Roma si prospetta un nuovo futuro nel calcio da dirigente La telenovela Spalletti –, è andata avanti per tanti anni dopo il ritiro dal calcio giocato del calciatore romanista con il tecnico di Certaldo, che sarebbe stato uno dei fautori dell’addio ai campi di gioco del numero 10 giallorosso. Negli anni ne sono state dette tante sui due protagonisti, con l’allenatore ex Napoli e Roma che ha sempre provato a dribblare le domande sulla questione. Negi ultimi giorni, però, durante il programma di Viva Rai 2, condotto da Fiorello, dove era ospite l’ex numero 10 della Roma Francesco, c’è stata una telefonata chiarificatrice e rappacificante tra i due, che si sono poi dati appuntamento all’Ospedale ...