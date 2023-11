Ultime Notizie Roma del 17-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)dailynews radiogiornale Con l’augurio di una buona serata Un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio mentre proseguono le ricerche della 22enne Giulia Cecchetti nome dell’ex fidanzato Filippo Turetta a che ora indagato per tentato omicidio spunta un video che mostra l’aggressione dei ragazzi ai danni della 22 giovani avrebbero litigato sabato notte nella zona industriale di posto non molto lontano da casa Dove abita la ragazza è proprio nel punto dove sono stati rinvenuti i capelli e macchie di sangue nell’immagine di vedere aggressione a mani nude da parte di Filippo e poi giovane caricare Giulia nella sua auto i fotogrammi che mostrano l’aggressione sarebbero stati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza di un’azienda che è uno stabilimento non lontano dal luogo la procura applicato che l’iscrizione di Turetta nel registro degli ...