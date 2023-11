Ultime Notizie Roma del 17-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Filippo fidanzato di Giulia cecchettin scomparso con è da sabato in bene per indagato per l’ipotesi di tentato omicidio la svolta riferiscono fonti della procura è arrivata da un breve filmato di una telecamera di sicurezza dello stabilimento in cui si vede Filippo aggredire Giulia e poi caricarla sanguinante nell’aula di lui le immagini sono state registrate nel piazzale di Fossò Venezia dove erano state rinvenute nei giorni scorsi macchie di sangue e alcuni capelli la guerra in Medio Oriente Israele fa sapere che non c’è alcun accordo sugli ostaggi ama schiarisce gli abbiamo trasferiti negli ospedali per salvarli ne teniamo che nonostante si stia facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo agave tentativi di ridurre al minimo le vittime non hanno avuto ...