Ultime Notizie Roma del 17-11-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 17 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in tutta la striscia di Gaza c’erano 48 ambulante della Mezzaluna Rossa ne abbiamo perse 23 a causa di attacchi e bombardamenti mentre per le altre cinque ma anche il carburante nel nord di Garda dove infuria la guerra ne sono solo 5 di cui due appena attaccate e quanto riferisce ha inviato dell’anta Giovanna Bizzarro rappresentante italiano per la Croce Rossa in Palestina attualmente impegnata all’interno della centrale operativa che coordina gli aiuti umanitari da Pamela nei giorni scorsi Israel accusate miliziani di hamas di Servirsi della murante per spostarsi all’interno della striscia abbiamo dislocato di 5 ambulanze che ci restano a nord di Gaza in punti strategici Avendo perso le comunicazioni con la centrale operativa sul territorio che è stata smantellata ti ...