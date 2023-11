Ultime Notizie Roma del 17-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Il conflitto in Medio Oriente in apertura di giornale Israele colpisce I tunnel di hamas nella striscia di Gaza prosegue la caccia ai Big dell’organizzazione le forze di difesa israeliane hanno annunciato di avere colpito alcune infrastrutture sotterranee dove si nascondevano un certo numero di altri comandanti di amastra qui il capo del sistema di lancio dei Razzi in un altro sito ha spiegato il portavoce delle Forze Armate si nascondevano membri anziani a Massa e sta cercando di nascondere i risultati della Tac così le portavo Ci ha spiegato di non poter approfondire ulteriormente l’attacco ma quello che si può dire con certezza è che tu ne sono stati pesantemente danneggiati ha sottolineato ancora il portavoce le forze di difesa israeliane hanno anche diffuso il video di un ...