Ultime Notizie Roma del 17-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente degli Esteri apertura di giornale Total ancora una volta le trattative con una massa per il rilascio degli ostaggi sembrava vicino un accordo negoziato dal Qatar che avrebbe previsto il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di tre giorni di tregua nella striscia poi anche il dopo il blitz dell’Esercito Italiano nell’ospedale arcifa di casa la possibilità di sfumate la trattativa in stallo Intanto il consiglio di sicurezza hanno adottato una bozza di risoluzione che chiede pausa umanitarie urgenti e prolungate Ecco viene tutta casa per un certo numero di giorni per consentire l’accesso agli aiuti ai civili Lucia Stati Uniti il Regno Unito si sono astenuti mentre arrivata Non ho la bocciatura da parte di Israele in una nota Il Ministero degli Esteri ha fermato che non c’è spazio ...