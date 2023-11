Ultima Generazione contesta Mentana | lui umilia l’attivista | “Perché leggi a pappagallo?” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) La figuraccia deldi, altrimenti definita “eco-gretina”, in onore della sua leader, è stata immortalata in unche ancora oggi spopola sulla pagina Fb dello stesso movimento ambientalista, famoso per i blocchi stradali. Ieri alcune studentesse ecologiste dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sono intervenute durante una conferenza con ospite il direttore del Tg La7 Enrico, chiedendo risposte in merito all’attuale criminalizzazione mediatica dell’attivismo climatico,ndo al giornalista lo scarso spazio concesso ai movimenti ambientalisti e l’invito a fare cose concrete, come andare a spalare sui luoghi delle alluvioni invece che bloccare il traffico. La protesta si è però trasformata in un boomerang. L’...