UilTemp | straordinaria risposta dalle piazze 

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pesaro, 17 nov. (Labitalia) - "Scioperare per lavoratrici e lavoratori non è mai semplice, sia per una questione economica sia per le conseguenze che questa azione può generare nei confronti delle categorie più deboli come quelle dei precari. Ma nonostante questo abbiamo avuto unapiazze per il nostro sciopero organizzato con la Cgil. Oggi siamo a Pesaro e in altre città delle regioni del centro Italia per dire basta a una politica che ha prodotto una manovra in cui mancano risposte sulla sicurezza, sul rinnovo di molti contratti, sulla sanità, sulla previdenza, sui servizi ai cittadini". Così la segretaria generale della, Lucia Grossi, a conclusione della manifestazione di Pesaro. "Oggi - dice - pensionati e pensionati, lavoratori e lavoratrici, ma anche giovani precari e ...