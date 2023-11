Ue | Meloni “Su governance passi avanti ma ancora insufficienti”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sicuramente serva un rush finale nel senso che il tema delle nuove regole dellaè fondamentale per l’agenda strategica europea. Se pensiamo che possiamo rafforzare la nostra competitività e il nostro ruolo strategico senza adeguare le regole della nostrae le strategie che ci diamo rischiamo di sembrare miopi”. Lo ha detto il premier Giorgia, in conferenza stampa al termine dell’incontro a Zagabria con il premier croato, Andrej Plenkovic, in risposta a una domanda sulle regole di bilancio in Europa. Persi stanno compiendo “in” perchè “ci si rende conto che il ritorno ai vecchi parametri sarebbe esiziale per la nostra economia ma per quanto riguarda l’Italia sono...