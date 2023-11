Ucraina | Kovalenko | “Italia in difficoltà e lo sappiamo | vogliamo batterli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Puntiamo a vincere per qualificarci, sapendo che la nazionalena è in”. Lo ha detto il centrocampista dell’Empoli, Viktor, a Radio Serie A con RDS.parlando della sfida di lunedì tra l’e la sua, valida per la qualificazione a Euro 2024. E sullo splendido gol al Napoli: “Appena ho visto il pallone non ci ho pensato due volte. È stato il gol più bello della mia carriera. Ho provato un’emozione forte, per me ma soprattutto per la squadra, riuscire a vincere è sempre bello”. SportFace.