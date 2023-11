Ucraina | fuga dalla guerra | 20mila scappati all’estero per non combattere

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Sono quasigli uomini ucraini fuggitiper evitare di andare anellacontro la Russia, iniziata a febbraio 2022. E altri 21.113 sono stati fermati dalle autorità mentre cercavano di superare il confine o hanno cercato di ottenere false esenzioni. I dati sono stati raccoltiBbc, in una vasta inchiesta sui renitenti alla leva. Dopo lo scoppio della, l’ha vietato l’espatrio degli uomini fra i 18 e i 60 anni. Il numero di 19.740 uomini fuggitiè stato raccolto sulla base dei dati degli ingressi illegali in Romania, Moldova, Polonia, Ungheria e Slovacchia fra il febbraio 2022 e l’agosto 2023. Non sappiamo come ce l’abbiano fatta, ma le autorità hanno fermato 14.313 uomini ...

“La comunità ucraina in Europa fondamentale per l’accoglienza delle donne in fuga. Rischi? Le reti criminali” : l’intervista alla ricercatrice

La corruzione rimane in generale un problema in, con il presidente Volodymyr Zelensky che in agosto ha cambiato tutti funzionari regionali responsabili della coscrizione, mentre 30 funzionari ...

Guerra Ucraina, 20mila uomini in fuga all'estero per non combattere: i dati della Bbc Adnkronos

Ospita ucraina in fuga dalla guerra, poi la picchia e tenta di violentarla: indagato ilmessaggero.it

Le autorità ucraine hanno affermato che oltre 21mila uomini sono stati catturati e arrestati per aver tentato di fuggire ma molti altri in realtà ...Oltre 21mila fermati, secondo la Bbc, mentre cercavano di superare il confine o per false esenzioni Sono quasi 20mila gli uomini ucraini fuggiti all'estero per evitare di andare a combattere nella gue ...