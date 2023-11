Tuttosport – “Se mi parlava era per insultarmi”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) 2023-11-17 21:21:15 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: “Una persona che ho incontrato e che mi ha lasciato un segno? Se parlo del mondo dello sport, posso dire Mandzukic, che ha giocato con me. Ha più o meno lo stesso carattere di Zlatan Ibrahimovic“. Sono le parole dell’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana Moise Kean al podcast 19F dove, in compagnia di Rafael Leao, Capo Plaza e Shaila Gatta, ha risposto alle domande del fratello Giovanni. “È uno che non parla tanto – prosegue –. Se vede Zlatan magari si esprime con lui, però con me non. Se mi, era proprio per“. L’aneddoto di Kean su Mandzukic “Una volta mi ero andato ad allenare, avevo 15 anni, in Prima Squadra. Mi avevano trasferito nel loro spogliatoio, io ero vicino a lui e mi fa: ‘Cosa ci fai ...