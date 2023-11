Tutto pronto a Berlino per la firma del piano d’azione italo-tedesco

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) Mercoledì prossimo i governi di Italia e Germania firmeranno il, “che non è un trattato, come quello del Quirinale tra Italia e Francia, ma un documento che contiene le linee guida” affinché i due Paesi possano “affrontare le varie questioni in modo pragmatico”. A spiegarlo è stato Hans-Dieter Lucas, ambasciatorein Italia, in un incontro odierno con la stampa. L’accordo, al quale si è lavorato per quasi due anni, è stato annunciato a giugno in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Olaf Scholz, cancelliere. Quello i due che firmeranno mercoledì è “più o meno quello negoziato con Mario Draghi”, ha dichiarato il diplomatico in Italia da pochi mesi. “Non è cambiato molto, la struttura resta grosso modo la stessa”, ha aggiunto. Come anticipato ...