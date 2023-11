Tutta la verità sull' intelligenza artificiale nella nuova rubrica di TgCom24

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 17 novembre 2023) Intelligenze artificiali, ladiper esplorare la tecnologia che cambierà la nostra società In un'era in cui l'sta plasmando il nostro futuro,lancia unasettimanale dal titolo ' Intelligenze Artificiali '. In onda dal 18 novembre, ogni sabato, dalle ore 17.20. Condotta da Matteo Flora , noto esperto in Strategie ...