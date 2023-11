Turismo invernale | Roma si prepara a un nuovo record di visitatori

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 novembre 2023)si appresta a registrare un boom di turisti anche per quello che riguarda l’ultima parte dell’anno. Così come nel periodo estivo, è prevista un’affluenza ditanto nazionali che internazionali, che approfitteranno delle vacanze natalizie per scoprire le numerose bellezze della Capitale. Del resto,è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni angolo, strada o monumento ha una storia da raccontare. Il cuore della città è un intreccio di vicoli acciottolati, piazze vivaci e magnifici monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Dal Colosseo, simbolo della grandezza dell’Imperono, al Pantheon, capolavoro dell’architettura antica, passando per la maestosa Fontana di Trevi,è un susseguirsi di meraviglie architettoniche. Per visitarle al meglio, appena ...