Turismo e Intelligenza Artificiale | la rivoluzione è iniziata… ma bisogna abbracciare il cambiamento!

Leggi su fmag

(Di venerdì 17 novembre 2023) Abbiamo scritto pochi giorni fa di come ci sono applicazioni diche sono destinate a rendere più performante lavorare nel comparto. Il settore turistico italiano si trova di fronte a una trasformazione che alcuni addetti ai lavori non esitano a definire “epocale” grazie all’adozione crescente dell’(AI) nei processi di ufficio. La ricerca di InsightAce Analytic prevede un notevole aumento del mercato globale dell’AI nele nell’ospitalità, con un tasso di crescita annuale dell’11,26% fino al 2030. In Italia, l’AI sta già influenzando le dinamiche aziendali. L’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano rileva che il 61% delle grandi imprese ha avviato almeno un progetto basato sull’AI, con un ...