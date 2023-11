Turismo | con +4 | 7% di presenze la Liguria supera i livelli pre-Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) - Monica Nolo, Presidente Manageritalia: “Abbiamo bisogno d'investire in managerialità, destagionalizzazione e capitale umano per far crescere ancora di più un settore strategico per tutto il territorio” Genova, venerdì 17 novembre 2023 – Quali i numeri delin? Quali le azioni da intraprendere per migliorarne l'offerta e il capitale umano sul territorio? Di questo e molto altro si è discusso a “L'importanza del capitale umano per lo sviluppo del” la tavola rotonda, organizzata da Manageritaliain occasione dell'assemblea associativa che ieri sera, negli spazi di Palazzo Gio Carlo Brignole in Piazza della Meridiana, ha messo a confronto esperti e istituzioni. Si è partiti dai dati, presentati da Daniele Nicolai, ricercatore Ufficio Studi CGIA Mestre, ...