Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Cellulare tumorali. Lo dimostra uno studio dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova attraverso uno screening su centinaia di farmaci già approvati per altre indicazioni applicati atumorali coltivate in vitro, con l’obiettivo di identificare nuove strategie antitumorali sicure ed economiche. I dati mostrerebbero che brevi e ripetuti cicli di digiuno rendono isensibili a medicinali già ampiamente usati in clinica. Lo studio pubblicato su Nature Communication.Leggi anche:al pancreas, lo studio italiano per la diagnosi precoce. StatineSalute e Medicina,lache “” le. Secondo lo studio internazionale, è possibile “re” ie colpirli con ...