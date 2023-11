TS – si cerca una alternativa a Giroud

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) 2023-11-17 09:30:00 Arrivano conferme da Tuttosport: MILANO – Obiettivo attaccante per gennaio per il Milan, che si sta già guardando attorno per capire su quale profilo fiondarsi nel mercato invernale visto che, ad oggi, Noah Okafor ha dato più garanzie come esterno rispetto al ruolo di prima punta e che Luka Jovic si è dimostrata una scelta che non ha pagato. Olivierè un patrimonio da preservare e la dirigenza milanista, a gennaio, vuole prendere un profilo che possa permettere un’alternanza trae il nuovo compagno di reparto, evitando al francese un sovraccarico di gare sulle gambe che ne andrebbero a limitare la lucidità sotto porta. Ecco perché è assolutamente attuale il nome di Akor Adams del Montpellier. L’attaccante nigeriano, classe 2000, è arrivato in Francia in estate per 4.5 milioni dai norvegesi del Lillestorm e in questo ...