Transizione | così si rinnova il dialogo con l’Africa Al via l’Inaet

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lo spirito del venturo Piano Mattei, come spiegava il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal Mozambico, prevede che Italia e Paesi africani scrivano insieme il futuro della loro collaborazione. Serve studiare le soluzioni migliori, mirare gli investimenti e stendere i binari della cooperazione “non predatoria” su cui spinge il governo italiano. Il Piano è rimandato a causa della crisi in Medio Oriente, ma intanto sta già emergendo l’infrastruttura per rendere possibile tutto questo. Questa l’intenzione di Eni e l’Università Luiss Guido Carli di Roma nell’inaugurare l’International Network on African Energy Transition (Inaet). La due giorni di incontri e tavole rotonde ha riunito istituzioni, università, think tank e studiosi provenienti da Africa ed Europa (e non solo) con l’intento di fotografare e approfondire le condizioni e le potenzialità che possono fiorire attraverso il ...