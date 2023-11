Tragedia a Palestina | schiacciato dall’auto mentre chiude il garage | morto Emanuel Barrassi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tragico incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 15 novembre a Palestrina. Un uomo sembra stesse aprendo ilper parcheggiare l’auto lasciata in sosta davanti al box, quando la macchina gli sarebbe andata addosso salendogli su un piede. Pare che sia stato proprio in quel momento che la serranda delabbia ceduto cadendogli addosso. L’allarme e la corsa dei soccorritori per liberare il 42enne Un incidente che non ha lasciato scampo al 42enne. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato presto dai passanti che hanno assistito impotenti alla scena. E i sanitari del 118 sono arrivati in breve sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Palestrina. Le operazioni per liberare il 42enne sono state frenetiche e veloci, nella speranza di riuscire a salvargli ...