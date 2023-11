Traffico Roma del 17-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità quella in arrivo sarà domenica ecologica previsto lo stop al privato con alcune deroghe nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 tra le deroghe previste per la domenica ecologica c'è quella per le auto a benzina euro 6 e poi per i veicoli elettrici ibridi a GPL ea metano via libera anche ai veicoli con contrassegno disabili e ai mezzi dei servizi di sharing e poi ancora il ciclo motori 4 tempi Euro 2 e successivi E via libera anche per le moto 4 tempi euro e successive ulteriori dettagli la mappa della fascia verde è l'elenco completo delle deroghe sono sumobilita.it