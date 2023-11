Traffico Roma del 17-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità in corso lo sciopero del trasporto pubblico è in programma fino alle ore 13 questa la situazione sono attive le metro a b&b uno chiuso invece la metro C Per quel che riguarda bus filobus tram e la ferrovia termini Centocelle sono possibili riduzioni del servizio temporanee interruzioni e questa mattina manifestazione sindacale a Piazza del Popolo e corteo tra piramide e Trastevere questa sera poi Italia Macedonia del Nord allo stadio Olimpico per le qualificazioni agli europei di calcio del prossimo anno tutte le indicazioni per raggiungere l'area del Foro Italico con il trasporto pubblico sono sumobilita.it