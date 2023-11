Traffico Roma del 17-11-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati sul raccordo bravi Code in esterna tra le uscite Prenestina BivioL’Aquila Katia in coda tratti tra loggiato e Tomba di Nerone code anche sulla Flaminia via di Grottarossa verso Corso di Francia lavori in corso e code sul raccordo salario Settebagni tra Monterotondo Scalo e Settebagni tangenziale est è in coda da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII per lavori di sostituzione di un ponte ferroviario chiuso un tratto di via della Magliana 3 Raccordo Anulare e via Portuense prestare attenzione alla segnaletica possibili disagi per diverse manifestazioni in programma anche con corteo che interesseranno le vie del centro cittadino non si escludono disagi alfino alle ore 13 ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per oggi 17 novembre treni e mezzi pubblici Atac TPL ...