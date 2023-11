Traffico Roma del 17-11-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Luceverdenel trovati all’ascolto sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Prenestina e via del Mare in esterna tra Prenestina e Nomentana trafficate le diramazione dinord eSud entrambe in coda Verso il raccordo anulare sulla nord e figli a partire da Settebagni anche per lavori con ripercussioni alsul Raccordo salario Settebagni sullaSud quelle da Torrenova sempre in funzione dela te li consolare in direzione del centro la polizia locale Ci segnala incidente in zona Eur to via Cristoforo Colombo rallentamenti in prossimità di viale Africa ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per oggi 17 novembre treni e mezzi pubblici Atac TPL Cotral saranno Dunque rischio dalle ore 9 alle ore 13 lo so però non riguarda il ...