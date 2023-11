Tornano vento e pioggia | le regioni a rischio maltempo

Ultime ore di bel tempo, poi tornano pioggia e vento Agenzia ANSA

Meteo Italia: stravolgimento in vista, tornano pioggia, vento e neve Meteo Giornale

Dopo tre giorni di sole e temperature elevate, con massime fino a 30 gradi in alcune zone della Sardegna, torna l’autunno. In Sardegna da venerdì previste piogge, temperature più basse e vento con raf ...Il caldo anomalo di questi ultimi giorni sarà spazzato via dall'arrivo del freddo. Le previsioni 17-19 novembre ...