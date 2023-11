Torino | scontri tra studenti e polizia in piazza Carlo Felice | le tensioni durante il corteo per la Palestina e contro il governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023)nella mattinata di venerdì 17 novembre trae forze dell’ordine,ildi protestailMeloni e a sostegno della. I momenti di maggiore tensione si sono verificati in via dell’Arsenale e poi in via Lagrange. CoriBenjamin Netanyahu e Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.