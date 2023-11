Tomori | 'La mia vita è cambiata con il Milan'

Milan - Tomori : “Voglio l’Europeo - in rossonero la mia vita è cambiata”

Commenta per primo Intervistato a Talk Sport , Fikayoha parlato così del suo trasferimento al Milan: ' Andare al Milan mi ha aiutato, mi ha ... Non solo, però, nel calcio, anche lavita è ...

Milan, Tomori: “Voglio l’Europeo, in rossonero la mia vita è cambiata” Pianeta Milan

Milan, Tomori: "La mia stagione è iniziata alla grande" Pazzi di fanta

L'Inghilterra ha già staccato il pass per Euro 2024, quindi obiettivo dei Tre Leoni nelle sfide contro Malta e Macedonia del Nord sarà quello di consolidare il primo posto nel girone. Southgate potrà ...Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato di come il suo arrivo in rossonero lo abbia aiutato nella propria carriera Intervistato a Talk Sport, Fikayo Tomori si esprime così sul suo percorso a ...