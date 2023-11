Tommaso Paradiso in concerto a Roma per dimostrare che le canzoni sono più importanti degli streaming

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) «Gli anni Ottantastati il decennio più bello della musica: hanno spazzato via la pesantezza dei suoni anni Settanta, con gli accordoni di chitarra e con gli Hammond. La leggerezza della musica anni Ottanta mi fa volare, è meno articolata e più diritta». Così, in un'intervista che ci ha rilasciato qualche anno fa per Panorama.it, ha descritto il suo amore viscerale per le atmosfere e per i suoi anni Ottanta, un decennio spesso ingiustamente vituperato dalla critica militante che, troppo impegnata a discettare di riflusso e di edonismo reaganiano, non ha colto allora la grandezza di artisti come Michael Jackson, George Michael e Prince o ha clamorosamente sottovalutato gruppi come Duran Duran e Spandau Ballet, oggi considerati giustamente dei classici del pop, in grado di scrivere capolavori come Save a prayer e ...