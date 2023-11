Tombino danneggia la Ferrari di Sainz | FP1 GP Usa sospese

F1 : Gp Las Vegas - libere 1 annullate per tombino che danneggia Ferrari - Fp2 ritardate

'A seguito di un'ispezione FIA, è stato riscontrato che un telaio di cemento attorno a unaveva ceduto durante le FP1. La FIA sta iniziando i controlli su tutte le altre coperture del ...

2 minuti per la lettura LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Si è interrotta dopo appena dieci minuti circa, la prima sessione di prove libere sul tracciato di Las Vegas nel venerdì del Gran Premio degli Sta ...Il motivo La copertura di un tombino si è sollevata andando a danneggiare la vettura di Carlos Sainz. Un problema non di poco conto per lo spagnolo, che ora dovrà verificare se ci sono problemi ...