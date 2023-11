Tiro a segno | Coppa del Mondo | la Nazionale azzurra volerà a Doha per le finali

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Da martedì 21 a sabato 25 novembre andranno in scena a(Qatar), presso il Losail Shooting Range, ledideldi. Presente ovviamente la, che potrà contare su cinque atleti già qualificati di diritto in virtù del ranking mondiale. Si tratta di Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10m, Paolo Monna e Federico Nilo Maldini nella pistola 10m, Massimo Spinella nella pistola automatica 25m e Sofia Ceccarello nella carabina 3 posizioni 50m. Tutte le specialità vedranno al via 17 tiratori (i tre medagliati mondiali, i primi 12 atleti di ognuno dei ranking mondiali e due wild card), a caccia della ‘Sfera di Cristallo’. SportFace.