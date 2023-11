TikTok ha presentato ricorso contro il Digital Markets Act

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel bel mezzo delle contestazioni per una presunta mancata moderazione social su quel che sta accadendo tra Israele e Hamas su Gaza e sulla Palestina. Nel bel mezzo del caso della “Letter to America” scritta da Osama bin Laden nel 2002 (in occasione del primo anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle), diventata virale sulla piattaforma. Nel bel mezzo di tutto ciò,hail DMA. NelAct, infatti, la piattaforma è stata inserita nell’elenco ristretto delle aziende cosiddette “gatekeeper” (quelle che sono al vertice del mercato per fatturato e numero di utenti) e dovrà seguire gli obblighi più stringenti del nuovo regolamento europeo sui mercatii. LEGGI ANCHE > Il caso della “Lettera all’America” di ...